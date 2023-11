Três pessoas morreram e outras duas tiveram ferimentos graves após um acidente que aconteceu em União da Vitória, no Sul do Paraná, na tarde de quarta-feira (22). A colisão envolveu três veículos: um carro, um caminhão e uma carreta, e aconteceu no quilômetro 466 da BR-153, na Serra do Leão.

De acordo com a polícia, a carreta, carregada com soja, teve problemas mecânicos durante a descida da serra. Desgovernada, a carreta atingiu um caminhão e uma Fiat Strada.

Ao perceber que a carreta estava sem controle, o motorista do caminhão pulou do veículo em movimento. A carreta e a Fiat Strada caíram numa ribanceira de aproximadamente 20 metros.

Na pick up, além do motorista, estavam dois passageiros. Todos morreram na hora, entre eles uma adolescente.

Já na carreta, motorista e passageiro ficaram gravemente feridos. Eles foram encaminhados a um hospital da região e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O caminhão atingido pela carreta foi danificado na lateral. O motorista, que acabou pulando do veículo, foi atendido no local e estava bem. ,Ll a BR-153 ficou totalmente interditada até a remoção dos veículos e das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de União da Vitória.