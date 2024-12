Um grave acidente neste domingo (1º) resultou na morte de dois amigos na BR-277, em Prudentópolis, na região central do Paraná. As vítimas estavam em um carro e retornavam de um evento de motocicletas. O condutor do automóvel perdeu o controle, saiu da pista e tombou no canteiro central que divide a rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são dois homens. Os rapazes participaram de um evento e as motocicletas estavam em uma carretinha, engatada no carro.

O acidente aconteceu na pista sentido interior do estado e não houve interdição total da BR-277. A PRF atendeu a ocorrência e bloqueou apenas uma faixa para o trabalho das equipes da concessionária.

A identidade das vítimas não foi revelada até a publicação desta matéria.