Um motorista morreu em um acidente entre dois carros e um caminhão no fim da manhã desta terça-feira (28) em Imbituva, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos carros e o caminhão bateram de frente na altura do km 1,9 da BR-153.

Ainda de acordo com os policiais, a batida aconteceu depois que um dos motoristas tentou ultrapassar o outro. A manobra foi mal sucedida, segundo os policiais, e ele bateu de frente com o caminhão, que seguia na pista contrária.

Depois de bater no caminhão, o motorista do carro que fez a ultrapassagem ainda acertou no outro veículo envolvido e só parou após atingir uma árvore. Ele morreu no local. Os outros envolvidos não ficaram feridos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).