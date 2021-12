Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um morador de Nova Fátima, no norte do Paraná, teve uma surpresa desagradável nesta segunda-feira (27) após vender dois celulares. Depois de comercializar os produtos e combinar a entrega, o homem voltou para casa com pouco mais de mil reais. A “dor de cabeça”, no entanto, começou quando ele percebeu que as notas eram falsas.

A vítima procurou a Polícia Militar e contou que havia negociado os eletrônicos pelo WhatsApp. Uma pessoa de Cambará, na mesma região do Estado, se apresentou como comprador. O homem negociou os dois celulares por R$ 1,1 mil e combinou de entregá-los em Bandeirantes, outra cidade próxima.

Depois de feita a entrega dos aparelhos, a vítima voltou para casa. Foi só aí que percebeu que as notas usadas na compra eram falsas. Ele contou que tentou falar com o comprador mas foi excluído e bloqueado das redes sociais. A equipe orientou o homem quanto às medidas a serem tomadas.