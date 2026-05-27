Apreensão de anabolizantes e eletrônicos na BR-277 em CascavelNa manhã de terça-feira (26), uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de anabolizantes e diversos aparelhos eletrônicos na BR-277, em Cascavel, região oeste do Paraná.

Durante a abordagem a um veículo de passeio, os agentes localizaram os produtos escondidos no interior do automóvel. Além disso, foram encontradas quantias em dinheiro em moeda estrangeira com os ocupantes.Três pessoas que estavam no carro foram detidas e encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde permanecem à disposição da Justiça.

O veículo e os materiais apreendidos foram entregues à Receita Federal, responsável pela análise e destinação da mercadoria.

A ação reforça o papel da PRF no combate ao contrabando e ao transporte irregular de substâncias e equipamentos pelas rodovias federais, prática que frequentemente abastece mercados ilegais em diferentes regiões do país.