Apreensão de drogas na BR-277 mobiliza Polícia Rodoviária FederalNa manhã desta quarta-feira (27), por volta das 7h, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma importante apreensão de drogas em Cascavel, no oeste do Paraná.

Durante fiscalização na BR-277, um veículo Hyundai HB20 foi abordado e, em seu interior, encontrados aproximadamente 130 quilos de maconha.Os entorpecentes estavam acondicionados em malas transportadas no automóvel, ocupado por dois homens de 25 e 29 anos.

Questionados, os suspeitos afirmaram que a carga havia sido retirada em Cascavel e seria levada até Itajaí, em Santa Catarina.Diante da situação, ambos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Conforme a Lei nº 11.343/2006, a pena prevista para esse tipo de delito varia de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Cascavel, responsável pela continuidade das investigações e demais procedimentos legais.Esse tipo de operação reforça a atuação da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, que frequentemente são utilizadas como rota para o transporte ilícito entre estados.