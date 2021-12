Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro não resistiu após o tombamento de uma carreta na madrugada deste domingo (19), na BR-116, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo, que estava carregado com trigo, tombou no canteiro central da rodovia e o condutor do veículo não resistiu.

Nenhum outro veículo foi identificado no acidente e não se sabe a causa do tombamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação do acidente foi repassada perto das 4h e somente no início da manhã, o corpo da vítima foi removido do local.

O tombamento não afetou o trânsito na rodovia, entretanto, por volta das 7h deste domingo, no momento da remoção do corpo do caminhoneiro, a pista precisou ser bloqueada por aproximadamente 10 minutos.