Na última quinta-feira (16/05), durante patrulhamento realizado pela equipe ROCAM na Avenida Getúlio Vargas, em Jacarezinho, um motociclista foi abordado por estar conduzindo uma Honda CB250 Twister sem os espelhos retrovisores, item de segurança obrigatório.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal no condutor e verificaram a mochila que ele carregava, onde foram encontrados entorpecentes: 24 gramas de maconha e 1 grama de haxixe. Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado à 1ª Companhia da Polícia Militar para elaboração do boletim de ocorrência e do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP). Após os procedimentos, ele foi liberado.

A motocicleta foi apreendida devido às irregularidades constatadas e encaminhada ao pátio do 2º Batalhão de Polícia Militar.

A operação reforça o compromisso da polícia com a segurança viária e o combate ao tráfico de drogas na região.