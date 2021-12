Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um suspeito que estava fugindo da Polícia Militar morreu afogado e outros dois homens foram presos depois que o carro do trio caiu em um açude na área rural de Santa Lúcia, no Oeste do Paraná. A situação aconteceu na noite deste sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, os homens teriam arrombado uma loja e um supermercado. A equipe policial foi acionada, avistou um automóvel com as características descritas por testemunhas e iniciou a perseguição. Durante a fuga, porém, já na área rural, o veículo dos suspeitos caiu em um açude em um propriedade.