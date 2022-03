Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois turistas morreram, por volta do meio dia desta segunda-feira (28), após se afogarem na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. O incidente aconteceu na Praia de Encantadas e o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a ser chamado para auxiliar no socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi encontrada na areia, mas já em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas as manobras de ressuscitação, mas a vítima não resistiu.

O segundo rapaz afogado ainda estava submerso na chegada dos bombeiros. Foram acionadas embarcações do Centro Integrado de Operação Marítimas (CIOM) e do Corpo de Bombeiros. Com elevado grau de absorção de água, ele também acabou morrendo no local.

Os corpos das vítimas, de aproximadamente 20 e 30 anos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Caiobá

No domingo (27), Luciano Borba, de 49 anos, morreu após salvar a vida de dois adolescente, na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná.

Ele era morador de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e chegou a ser resgatado, mas não resistiu.