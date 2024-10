Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma roda de caminhão atingir um ônibus de viagem da Viação Penha. O acidente foi registrado na madrugada deste sábado (19), na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus trafegava sentido Norte, Joinville a Curitiba, quando foi atingido por uma roda do caminhão que trafegava sentido oposto, Sul, o objeto atingiu três pessoas, uma das vítimas morreu no local. Conforme PRF, os dois sobreviventes tiveram lesões leves e foram encaminhados para Hospital do Trabalhador e no Hospital Evangélico, em Curitiba.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e estão sob investigação. Até o momento, o nome da vítima não foi divulgado.