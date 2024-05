Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que um idoso de 72 anos foi brutalmente agredido em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. O vídeo foi divulgado nesta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, as agressões aconteceram no dia 12 de maio. Dois homens em uma caminhonete conversam na rua e, em seguida, um deles resolve urinar no portão da casa do idoso.

Posteriormente, o morador foi tirar satisfação com o rapaz, que arrancou o idoso da casa e com a ajuda do amigo, começou a agredir a vítima. O idoso chegou a pegar um pedaço de madeira para se defender, mas a dupla usou para continuar com as agressões.

Depois disso, os suspeitos fugiram e ainda não foram encontrados. O idoso agredido ficou com os dentes quebrados, ferimentos na cabeça e além disso, teve a visão afetada.

Veja vídeo do momento em que o idoso é espancado: