Uma câmera de monitoramento registrou mais um acidente na Rua Ludovico Kachel, no bairro Campo Pequeno, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Um motociclista foi atingido por um carro, no momento em que tentava acessar a via e, com o impacto, arremessado contra um carro que estava estacionado.

Com ferimentos graves na região das pernas, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. O carro que bateu no motociclista ficou com o para-brisa danificado.

A via onde aconteceu o acidente passou por uma série de reformas nos últimos meses, que incluíram a troca da pavimentação e a instalação de calçadas. Entretanto, após as obras os moradores têm registrado mais acidentes e falta de conscientização dos motoristas em relação a velocidade.

Rua virou pista de corrida em Colombo

Os moradores do Campo Pequeno e do Jardim Osasco pedem melhorias na rua recém-reformada. A pavimentação de concreto melhorou a condição da Rua Ludovico Kachel, porém, os vizinhos cobram a instalação de redutores de velocidade, como radares e lombadas.

“Isso aqui final de semana não tem limite de velocidade, o limite é onde o carro pode chegar […] A partir do momento que terminaram a obra, esse local se tornou perigoso”, conta a empresária Ashley Carolina.

A funcionária pública Márcia Félix também relata a imprudência dos motoristas no local. “Está essa vergonha, pessoal passando com tudo achando que é pista de corrida. Não é só motociclista, tem carro rápido também”, disse.

Assista vídeo de acidente com motociclista arremessado