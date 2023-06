Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu em um capotamento na BR-467, durante o fim de semana, nas proximidades do Contorno Oeste, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Alvino Batista de Oliveira de 63 anos seguia pela rodovia, quando perdeu o controle da direção, bateu na valeta e capotou por várias vezes. Uma foto divulgada pela PRF mostra o engate do do cinto de segurança fixado na trava.

A suspeita é que o aparelho de segurança tenha passado por alguma manutenção ou até mesmo estava em má condições, o que pode ter ocasionado sua ruptura.

A vítima chegava em casa, quando aconteceu o acidente. O carro ficou totalmente destruído. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal.