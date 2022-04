Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino de quatro anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na área rural de Reserva, nos Campos Gerais, no começo da tarde de quinta-feira (21). De acordo com as informações da Polícia Militar, o menino teria pego o revólver do pai e disparado acidentalmente em seu rosto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a criança e a encaminhou ao Pronto Socorro de Reserva, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, um tio da vítima relatou que o menino disparou a arma de fogo na área externa da casa, enquanto seus pais estavam trabalhando na lavoura. O homem indicou o local onde a criança foi encontrada ferida e entregou a arma, um revólver calibre 38, que estava carregado com quatro cartuchos intactos e um deflagrado. Os policiais fizeram uma busca na residência e encontraram outras armas e munições: uma espingarda calibre 36, sem numeração de identificação; uma espingarda artesanal, com calibre próximo ao 32; três estojos calibre 36 e dois cartuchos calibre 12, todos já deflagrados.

Após apreenderem as armas, os policiais foram até a UPA, onde ouviram o pai da vítima, que confirmou a posse do armamento e revelou ainda que não tinha registro das espingardas. Diante dessas irregularidades, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia para que fosse registrado o flagrante.