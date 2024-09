A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro suspeitos de participação no homicídio de Andreia Cristina Madureira Martins, ocorrido no dia 10 de agosto, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com as investigações, essas pessoas teriam se unido para cometer o crime, em um trailer de lanches onde a vítima trabalhava. A PCPR agora investiga a possível relação do grupo criminoso com a morte de Fernanda F. S , prima da Andreia, assassinada no sábado (31).

Conforme o delegado Nagib Nassif Palma, a polícia cumpriu “mais uma ação no combate aos homicídios. E, no pano de fundo, ao tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Foi um homicídio ocorrido no centro de nossa cidade, em um trailer de lanches, que quase acabou machucando pessoas que não tinham nada a ver com o assunto”, afirma.

Na operação desta segunda-feira (2), que contou com o apoio da Polícia Militar, os agentes cumpriram quatro mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão. De acordo com as investigações, o plano criminoso teve atuação de ao menos quatro pessoas, que foram presas.

Imagens de câmeras de segurança colaboraram para a solução do crime

Os investigadores identificaram os suspeitos por meio de imagens de câmeras de segurança. De acordo com a PCPR, os equipamentos flagraram uma motocicleta que deu apoio ao crime, além de um veículo utilizado para dar fuga aos investigados.

Em seguida, com o auxílio da Guarda Municipal de Ponta Grossa, os investigadores conseguiram confirmar as placas dos veículos utilizados. E então identificaram todos os envolvidos, que já possuem anotações criminais pela prática de tráfico de drogas.

Agora, com essas prisões e com a análise do material apreendido com os suspeitos, a polícia investiga ainda o possível envolvimento do grupo com o assassinato de Fernanda. A prima de Andreia foi executada dentro de casa, em uma ação semelhante à que causou a morte de sua parente.