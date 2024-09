Um avião caiu ao tentar pousar e deixou duas pessoas mortas na cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, no último sábado (31). Com a queda, a aeronave que fazia um voo experimental pegou fogo.

Ao todo, o avião voou por 40 minutos, no entanto, ao tentar realizar o pouso, o acidente aconteceu. Até o momento as autoridades não informaram a possível causa da queda.

Avião cai e deixa duas pessoas mortas; vítimas identificadas

As vítimas foram identificadas como Carlos Antonio Gomez Ortiz, de 31 anos e de nacionalidade paraguaia, e Elison de Jesus Martines, de 40 anos e morador de Rio Pardo, também no Mato Grosso.

Os corpos passaram por um exame necropapiloscópico e foram liberados para as famílias realizarem os velórios.

A investigação seguirá através do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).