Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois policiais militares salvaram a vida de um bebê de apenas 10 dias que havia se engasgado com leite materno. A ocorrência aconteceu no início da noite deste sábado (24), na cidade de Umuarama, região noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a situação aconteceu em uma residência na Rua Dom Bosco, pouco antes das 19h. A mãe afirma que estava amamentando o recém-nascido quando ele se afogou e parou de respirar. Ela então ligou para a PM, que enviou uma viatura ao local imediatamente.

Assim que chegaram ao local, os soldados Aline e Lourenço realizaram a manobra de Heimlich, utilizada para desobstruir as vias respiratórias do bebê. Segundos depois, o menino começou novamente a respirar.

Mesmo aparentemente fora de perigo, a criança foi encaminhada para o Hospital Uopeccan, para passar por um médico pediatra. Após alguns exames, o bebê recebeu alta e foi levado, juntamente com os pais, para a residência da família pelos policiais.