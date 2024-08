Um grave acidente resultou em seis mortes na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta sexta-feira (30). Um carro, que ficou completamente destruído, foi prensado entre duas carretas. A colisão aconteceu na altura do km 99, na pista sentido São Paulo, na região do bairro Quississana.

As vítimas estavam no carro e na carreta bitrem que bateu na traseira. Conforme apuração da RICtv, o carro e a carreta da frente estavam parados na BR-116, devido a outro acidente, que aconteceu a cerca de sete quilômetros. Por causa da interdição, houve congestionamento e uma longa fila se formou na rodovia.

Entretanto, outra carreta bitrem, que pertence a uma transportadora de Ponta Grossa, não conseguiu reduzir a velocidade e bateu na traseira do carro. Com a força, o veículo foi prensado entre as duas carretas e ficou completamente destruído.

Os cinco ocupantes do carro e o motorista da carreta que bateu na traseira morreram no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor da outra carreta não teve ferimentos e ficou bastante abalado com a situação. Dentro do carro havia um cachorro, que também não resistiu.

Vítimas de acidente na BR-116

As seis vítimas do acidente na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, são três homens e três mulheres. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (31). Todos os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), de Curitiba.

Cinco vítimas estavam no carro Chevrolet Cobalt, que ficou irreconhecível após ser prensado entre duas carretas bitrem, em acidente na BR-116, na noite desta sexta-feira (30). A outra vítima que não resistiu é o motorista da carreta que bateu na traseira.