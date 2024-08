Uma bebê nasceu dentro de uma ambulância da EPR Litoral Pioneiro enquanto era transportada pela PR-151, entre Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O parto foi realizado pelos socorristas Jonathan Rodrigo Czaika e Davi Lima dos Santos, com o apoio do resgatista Adriano Pereira, todos integrantes da equipe da concessionária responsável pela rodovia.

A mãe, Elisangela Tachiro, foi atendida inicialmente em um posto de combustível após ser transportada por uma ambulância municipal. Quando a equipe da EPR chegou, constatou-se que a gestante já estava em trabalho de parto, com as primeiras contrações. Ela foi colocada na ambulância para ser levada ao encontro de uma equipe médica, mas durante o trajeto as contrações se intensificaram, resultando no nascimento da bebê, Isadora.

“Ao chegar no local, constatamos que ela estava entrando em trabalho de parto e já sentindo as primeiras contrações. Fizemos o primeiro atendimento e a colocamos na ambulância para levá-la a outra equipe, que já aguardava com o médico. No deslocamento ela começou a sentir as contrações mais fortes, primeiro de 2 em 2 minutos e depois de 1 em 1 minuto e aí o bebê nasceu. Foi um momento abençoado”, relata Jonathan.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Universitário Materno Infantil (HUMAI) em Ponta Grossa, onde seguem internadas. Ambas estão bem.

“O nascimento de uma criança mostra que a equipe deve estar preparada para o inusitado. Ficou claro que a vida é bela e merece ser celebrada sempre”, conta Davi.

Segundo caso de bebê que nasce em ambulância

Este é o segundo parto realizado dentro de uma ambulância da EPR Litoral Pioneiro em seis meses de operação da concessionária. A PR 151 é uma rodovia estadual que conecta Ponta Grossa a Sengés, servindo como uma importante via para os municípios da região Norte do Paraná.