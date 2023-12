Um pedestre de 52 anos foi atropelado por um caminhão na noite de sábado (16), na PRC-272, em Pinhalão/PR. O acidente ocorreu no km 73, no sentido Pinhalão-Jaboti

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão, um VW/13.180, com placas de Dourados-MS, era conduzido por um homem de 54 anos. Ele informou que trafegava pela rodovia quando, ao atingir o local do acidente, viu um pedestre caminhando pela margem da pista. O motorista tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.

O pedestre foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pinhalão com ferimentos médios.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste de ‘bafômetro’, que deu negativo para ingestão de álcool.

O caso foi registrado pela PRE e será investigado.