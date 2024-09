A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou na madrugada desta quarta-feira (18) um exercício simulado de tomada de cidades em Maringá, na região Noroeste. A ação, voltada ao treinamento das equipes para o enfrentamento de crimes graves contra o patrimônio, conhecidos como novo cangaço, reuniu diversas forças de segurança em uma operação coordenada. Ela contou com queima de objetos nas ruas, explosões, simulações de tiro e coordenação a partir de uma sala de situação.

Sob a supervisão do Comando de Missões Especiais (CME) da PMPR, o exercício reuniu efetivos do 3º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e de suas unidades operacionais subordinadas, tendo também a participação de outros órgãos de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PCPR) e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Maringá, dentre outros. O objetivo foi aprimorar tanto a atuação técnica das instituições envolvidas, quanto a cooperação entre elas em ocorrências desta natureza.

Com o foco em prevenir e combater ações violentas, a PMPR vem intensificando iniciativas para aprimorar as técnicas operacionais de suas equipes, visando desestimular atividades criminosas e garantir a segurança dos cidadãos. Além disso, a corporação tem investido em novos equipamentos e tecnologias, elevando sua eficiência operacional.

O termo “novo cangaço” é utilizado para descrever uma modalidade de crime que tem como características principais o uso de violência e estratégias para ataques à instituições financeiras, como bancos e carros-fortes. Esse tipo de crime se assemelha ao “cangaço” histórico do início do século XX. Além de Maringá, Ponta Grossa , Wenceslau Braz e Cascavel também contaram com exercícios simulados neste ano. As formações serão realizadas ainda em Curitiba e São José dos Pinhais até o final do ano, atingindo todos os comandos regionais paranaenses.

Para o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, estes exercícios são fundamentais para o constante aprimoramento das táticas policiais e para a proteção da vida. “A Polícia Militar, juntamente com os demais órgãos de segurança, estão cada vez mais integrados, buscando soluções de forma contínua, para o enfrentamento dessa modalidade de ação criminosa, visando garantir a segurança de todos os cidadãos paranaenses”, afirmou.