A Copel realiza, nesta quinta-feira (19), mais um encontro voltado a profissionais que atuam com a elaboração e execução de projetos de geração distribuída e de entrada de serviço para indústrias, edifícios de uso coletivo e outras instalações atendidas em alta tensão. O evento Aproximação da Medição da Copel com Projetistas e Executores será presencial, entre as 13h e 18h, no auditório do Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, localizado no centro de Curitiba.

Esta edição contará com a participação especial do engenheiro eletricista Hilton Moreno, que é professor universitário, autor de livros, consultor de normatização e diretor executivo da revista especializada Potência. O evento, promovido periodicamente pela Copel, tem como foco principal apresentar informações essenciais sobre normas técnicas e procedimentos relacionados à medição, com o objetivo de agilizar o atendimento a pedidos de ligação e, assim, aumentar a satisfação dos clientes finais.

De acordo com Adriano Prado de Souza, gerente da Divisão de Engenharia e Laboratório de Medição da Copel, o objetivo do evento é estreitar o relacionamento com projetistas e executores, garantindo maior segurança na execução dos trabalhos e esclarecendo dúvidas. “Este é um momento muito importante de alinhamento, que confere conformidade aos processos. Quem ganha com isso é o cliente, que fica bem atendido”, afirma.

Além disso, o evento será uma oportunidade para engenheiros, técnicos e outros profissionais do setor trocarem experiências e se atualizarem sobre as melhores práticas e desafios enfrentados no dia a dia, com espaço para o debate sobre soluções inovadoras aplicadas ao mercado de energia.

Serviço:

Aproximação da Medição com Projetistas e Executores

Data: 19 de setembro, quinta-feira

Horário: das 13h às 18h

Local: Instituto de Engenharia do Paraná. Rua Emiliano Perneta, 174, Curitiba