A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 36 anos, por ter agredido os filhos, de 16 e 18 anos, e a mãe, de 58 anos. A ação aconteceu na segunda-feira (20), em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais.

De acordo com as investigações, a mulher teria agredido os familiares sem motivação. “Após recebermos a informação sobre as agressões, logramos êxito em prender a suspeita. Ela será encaminhada ao sistema penitenciário”, afirma o delegado da PCPR, Lucas Maia.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações sobre crimes ocorridos no município. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3535-6721, diretamente à equipe de investigação.