No último sábado, dia 16, o 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior promoveu uma palestra aberta ao público sobre Pilotagem Preventiva de motocicletas. A iniciativa reuniu motociclistas e cidadãos interessados em aprender mais sobre segurança viária e práticas defensivas no trânsito.

O encontro foi marcado por grande participação e reforçou o compromisso da Polícia Militar em aproximar-se da comunidade por meio de ações educativas. Durante a atividade, foram abordados temas essenciais para quem circula sobre duas rodas:

– Prevenção de acidentes: orientações práticas que podem salvar vidas.

– Uso correto de equipamentos: capacetes, luvas e vestimentas adequadas.

– Técnicas defensivas: estratégias para reduzir riscos em situações cotidianas.

– Práticas perigosas: alerta sobre escapamentos adulterados e outras condutas irregulares.

– Diálogo com a população: construção de confiança e parceria em prol da segurança.

Segundo dados apresentados, os motociclistas representam cerca de 40% das vítimas fatais no trânsito, mas 80% dos acidentes podem ser evitados com prevenção e conhecimento.

Essa ação integra o conjunto de atividades realizadas pela Polícia Militar, que busca unir especialização técnica e proximidade com a comunidade para fortalecer a segurança pública.

Segurança no trânsito é proteção de vidas.