A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (13) produtos de contrabando e descaminho na rodovia PR-855, em Bandeirantes/PR.

A equipe da Rotam realizava patrulhamento na região quando abordou um ônibus. Durante a fiscalização, os policiais encontraram em malas de passageiros distintos aparelhos celulares e perfumes sem a devida comprovação fiscal.

Em seguida, a equipe abordou outro ônibus. Neste veículo, os policiais encontraram em quatro sacolas, cigarros oriundos do Paraguai com duas pessoas distintas. Ainda no mesmo ônibus, os policiais encontraram quatro malas com perfumes importados sem a devida comprovação.

Diante dos crimes de contrabando e descaminho, a equipe da Rotam entrou em contato com a delegacia da Polícia Federal. O delegado orientou a qualificação de todos os envolvidos e o encaminhamento do material apreendido à Receita Federal em Londrina.

A apreensão totalizou 228 perfumes de marcas diversas, 41 aparelhos celulares e 297 pacotes de cigarro de origem paraguaia (2.970 maços).

A Polícia Militar reforça que o contrabando e o descaminho são crimes que lesam a economia do país e colocam em risco a saúde da população.