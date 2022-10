Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal, Carlópolis e Joaquim Távora realizaram operação conjunta na tarde desta quinta-feira, 20, no município de Quatiguá/PR e prenderam um assaltante de 21 anos no bairro Jardim Cristal.

Ele é acusado de um roubo, praticado com emprego de arma de fogo, no município de Carlópolis no último dia 14 de outubro. Um comércio de produtos agropecuários foi invadido por uma dupla portando armas de fogo. A proprietária foi rendida, sendo levado cerca de R$600 e seu aparelho celular. Em seguida, fugiram em um veículo da marca VW Gol.

Investigadores de polícia passaram a atuar no caso e levantaram informações e elementos que apontam a participação do homem detido na ação.

De acordo com as investigações, através do veículo usado, chegou-se ao nome de seu ocupante.

A Polícia Civil protocolou na Justiça pedidos de busca e apreensão e prisão que foram acolhidos. O jovem preso confessou a prática do crime. Está recolhido na Cadeia Pública de Carlópolis.

A polícia prossegue com as investigações, que devem ser concluídas em 10 dias.