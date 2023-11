Dois trabalhadores ficaram soterrados em uma obra na Rua Tico Tico Rei, em Arapongas, no norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (21). Eles estariam trabalhando em uma valeta no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. De acordo com os bombeiros, as vítimas foram atendidas e encaminhadas para atendimento médico.

Segundo informações do TNOnline, os socorristas agiram de forma rápida e conseguiram retirar os funcionários com vida. Uma retroescavadeira utilizada na obra foi usada para resgatar os trabalhadores.

Um dos homens precisou de respiração mecânica. Os dois trabalhadores foram levados para hospitais da cidade.