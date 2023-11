Três filhotes de onça parda são tratados pelo Hospital Veterinário (HV) da UniFil em Londrina, no Norte do Paraná. Baruk, Baquera e Banjo foram resgatados na lavoura de uma fazenda em Andirá, na região do Norte Pioneiro do estado.

Segundo o HV, eles recebem cuidados intensivos desde que chegaram, no dia 6 de novembro, e estão em evolução. Os pequenos têm, aproximadamente, 30 dias de vida, são amamentados com leite por mamadeira e ficam na área reservada para animais silvestres.

A coordenadora do Hospital, professora Mariana Cosenza, afirma que eles podem transmitir doenças. “Existe risco de contaminação por vírus e bactérias. São bebês e exigem atenção para minimizar riscos”, explica.

Os filhotes devem permanecer em cuidado, pelo menos, até os cinco meses. A mãe dos três não foi encontrada.