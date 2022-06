Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (11) que ainda mantém contato com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que pretende encontrar-se pessoalmente com o republicano antes das eleições brasileiras deste ano, que acontecerão em outubro.

“Conversei com ele essa semana. Convidei, como sempre. Ele quer, dois meses antes da eleição, se encontrar comigo, aqui [nos EUA] ou lá [no Brasil]”, disse Bolsonaro, em Orlando, na Flórida, aonde viajou para inaugurar um vice-consulado do Brasil.