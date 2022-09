Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um trabalhador morreu soterrado por grãos em uma empresa no bairro Gleba Jacutinga, na Zona Oeste de Londrina nesta quarta-feira (14). O acidente aconteceu quando a vítima, que ainda não foi identificada, caiu na “moega”, local onde caminhões descarregam grãos no subsolo.

Segundo a Polícia Militar (PM), os bombeiros utilizaram uma maquina sugadora para retirar os grãos e encontrar a vítima na moagem, que tem cerca de 30 metros de profundidade. O resgate do corpo começou às 10h e levou cerca de três horas para ser finalizado.

De acordo com informações colhidas no local, o trabalhador é de uma empresa terceirizada e estava prestando serviços no momento em que o acidente aconteceu. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e a Polícia Científica deve investigar as circunstâncias do acidente.