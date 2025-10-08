Neste mês de outubro, em que se celebra a infância, o Governo do Estado reforça o compromisso com o cuidado e o fortalecimento da rede materno-infantil. Entre as estratégias adotadas, o programa Opera Paraná tem se destacado na assistência cirúrgica pediátrica, garantindo que milhares de crianças tivessem acesso a procedimentos essenciais com mais agilidade nos últimos anos. Programa do Governo do Paraná, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (Sesa), o Opera Paraná amplia o acesso a cirurgias eletivas no Sistema Único de Saúde (SUS), e reduz as filas de espera.

De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de cirurgias realizadas em crianças de zero a 12 anos cresceu de forma significativa desde o início do programa, em 2022. Naquele ano, a média mensal foi de 2.003 cirurgias, totalizando 24.039 nos 12 meses. Em 2023, o número de procedimentos passou para 29.810 e, em 2024, para 35.301. Ou seja, foram 89.150 em três anos. De janeiro até julho de 2025 foram realizados 24.308 procedimentos cirúrgicos – 3.472 por mês. Esse resultado nunca havia sido alcançado.

“O Governo do Estado tem um compromisso permanente com o cuidado e o fortalecimento da rede materno-infantil. O Opera Paraná é um exemplo desse trabalho, ampliando o acesso a cirurgias pediátricas e garantindo que mais crianças sejam atendidas com segurança e no tempo certo. Cada resultado representa mais saúde e mais qualidade de vida para as famílias paranaenses”, ressalta o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Entre os procedimentos mais realizados em crianças pelo programa Opera Paraná estão aqueles voltados à correção de condições comuns da infância que, quando não tratadas, podem comprometer o desenvolvimento, a respiração e o bem-estar. Destacam-se as cirurgias de amígdalas e adenoide, indicadas para melhorar a respiração e a qualidade do sono; postectomia (fimose), que corrige alterações no prepúcio; e hérnias umbilicais e inguinais, frequentes na infância e quando tratadas precocemente evitam complicações.

Isabela Miola, de 11 anos, residente no município de Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, realizou um desses procedimentos. Em 29 de maio, passou por uma cirurgia de amígdalas e adenoide. A mãe, Marizete Lemes do Amaral, contou que foi uma cirurgia rápida. “Correu tudo bem, as enfermeiras, os médicos foram muito queridos e atenciosos. Tanto antes, como depois da cirurgia. Em nenhum momento ela ficou com medo. A recuperação demorou um pouquinho, talvez pela idade dela. Em alguns meses resolvemos o problema”, contou a mãe de Isabela.

INVESTIMENTOS – Lançado em 2022, o Opera Paraná recebe recursos financeiros significativos e tem promovido um aumento expressivo no número de procedimentos realizados no Estado. O programa conta com um investimento de mais de R$ 1,3 bilhão do Governo do Estado, por meio da Sesa.

A iniciativa já passou por duas fases importantes: a primeira com aporte de R$ 378 milhões, resultando em aumento de 47% no número de cirurgias de 2021 para 2022 no geral; e a segunda, com R$ 580 milhões, garantindo crescimento adicional de 20% entre 2022 e 2023. Os procedimentos cirúrgicos são realizados por hospitais estaduais, municipais e contratualizados.

Em março deste ano, durante o evento Saúde em Movimento, em Foz do Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou mais R$ 350 milhões para a terceira fase do programa.