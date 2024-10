O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para temporal no Paraná para as próximas 24 horas a partir desta terça-feira (8). As tempestades vêm acompanhadas de rajadas de vento de 100 km/h e há risco de queda de granizo.

Conforme o Inmet, o volume de chuva nas áreas atingidas podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos intensos devem ficar na casa dos 60 km/h e atingir os 100 km/h.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Regiões em alerta de temporais com rajadas de vento

De acordo com o instituto, as regiões mais afetadas pelas tempestades com as rajadas de vento no Paraná são: Sudoeste e Centro-Sul. O aviso vale também para municípios do oeste de Santa Catarina e Noroeste, Centro e Sudoeste do Rio Grande do Sul.

Instruções: