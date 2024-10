Terminam dia 10 as inscrições para curso gratuito

de Formação de Eletricistas da CPFL em Ipaussu e região

Ipaussu, 07 de outubro de 2024 – Terminam no próximo dia 10/10 as inscrições para a nova turma da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica da CPFL Santa Cruz. O curso, totalmente gratuito e realizado em parceria com o Senai, oferece 20 vagas em Ipaussu e região e será realizado no formato híbrido. Interessados podem se inscrever pelo link https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas. As aulas terão início no dia 11 de novembro.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Requisitos: Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação definitiva e válida (categoria B), morar em Ipaussu, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré, Águas de Santa Bárbara, Cerqueira Cesar, Jacarezinho, Paranapanema, Piraju, Ribeirão Claro, São Pedro do Turvo, Taquarituba ou Itaí, com disponibilidade para frequentar o curso em Ipaussu.

Processo seletivo: As etapas eliminatórias ocorrerão entre 11/10 e 08/11. Incluem entrevistas online, teste psicológico presencial, teste em altura (prático), entrevista com o gestor e avaliação médica.

Compromisso com a diversidade: A CPFL Soluções, por meio de sua cultura organizacional, materializada no programa Nosso Jeito de Ser, valoriza a diversidade e respeita as diferenças, por isso prática ações afirmativas, em que reserva vagas para aumentar, cada vez mais, a representatividade de grupos sociais menorizados, como por exemplo, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e negras, em seus quadros. Essas ações fazem parte da estratégia e compromissos da companhia para uma cultura inclusiva. Conheça mais sobre o posicionamento da CPFL no link Hub Diversidade (cpfl.com.br)

Informações

Inscrições: Até 10 de outubro no link https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas

Período das aulas: 11/2024 a 03/2025.

Horário: Segunda a sexta, das 18h às 22h. E aos sábados, das 08h às 17h.

Local – Praça Dr. Raphael de Souza, 220, Centro, Ipaussu – SP (18950-000).