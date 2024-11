Uma nova frente fria deve chegar ao Paraná nos próximos dias conforme o Climatempo. De acordo com o portal meteorológico, a partir de quarta (6) e quinta-feira (7) há previsão de chuva forte, raios e trovoadas em parte do estado.

Entre segunda (11) e terça-feira (12), o sol até deve aparecer entre algumas nuvens, mas em seguida a nebulosidade mais intensa retorna, principalmente para Curitiba e região metropolitana e o litoral.

Além disso, a região norte do estado também deve ser atingida por chuva forte a partir de quarta-feira (6). A previsão é de tempestade.

Frente fria no Paraná: instabilidade afeta toda região Sul do país

Ainda de acordo com o Climatempo, a instabilidade é reflexo de uma baixa pressão que atua na altura do Paraguai e que deve se espalhar por todo o sul do Brasil.

“A semana vai terminar com um tempo bem mais fechado e chuvoso, e aí com uma temperatura voltando a ficar mais amena de novo, especialmente na capital e no litoral do Paraná”, detalhou o Climatempo.