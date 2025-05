Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) fizeram nesta sexta-feira (23) a captura e a soltura de uma onça-parda (Puma concolor) encontrada em um sítio em um distrito rural de Marialva, no Noroeste do Estado. O felino foi capturado atendendo a pedidos de moradores, que suspeitavam que animais da região estavam sendo caçados por uma onça. A equipe do órgão ambiental foi acionada, e após confirmarem a presença do predador, instalaram uma armadilha no local para capturar o animal em segurança.

Em seguida, os agentes monitoraram o dispositivo regularmente aguardando a chegada do animal. A onça foi capturada uma semana após a instalação da armadilha, na madrugada desta sexta-feira. Como o animal estava sem ferimentos, ele pôde ser devolvido à natureza no mesmo dia.

O Puma concolor possui pelagem acastanhada em quase todo o corpo, à exceção da região ventral, que é mais clara. É um felino adaptável, capaz de viver em ambientes montanhosos, desertos ou florestas. O peso e o tamanho da espécie costumam variar dependendo da região. São animais carnívoros solitários e territorialistas, com hábitos noturnos, e que se alimentam principalmente de pequenos mamíferos e aves.

DENUNCIE – Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná .

Se preferir, outra opção é ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.