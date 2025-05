Um grave acidente foi registrado na noite do dia 24 de maio de 2025, na PR-090, altura do km 336+600 metros, no município de São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná. A colisão frontal envolveu três veículos e resultou na morte do condutor de um dos automóveis.

De acordo com informações apuradas no local pela PRE, o veículo Jeep/Compass, que seguia no sentido São Sebastião da Amoreira a Assaí, colidiu frontalmente com um caminhão Scania/T112, que trafegava em sentido contrário. O caminhão estava acoplado a um reboque Facchini.

O motorista do Jeep/Compass, cuja identidade ainda não foi divulgada, morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina. Já o condutor do caminhão, identificado como L. B. O., de 38 anos, não sofreu ferimentos. Ele realizou teste do bafômetro apontou 0,00 mg/l de álcool no sangue.

O acidente ocorreu em um trecho de curva e declive da rodovia, o que pode ter contribuído para a dinâmica da colisão.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual de Assaí e São Sebastião da Amoreira, Polícia Civil, Polícia Científica e Defesa Civil atenderam à ocorrência, prestando apoio na remoção da vítima e organização do trânsito.