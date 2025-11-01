Uma jovem, de 19 anos, foi agredida com golpes de facão e teve os dedos decepados pelo namorado em Apucarana, no Norte do Paraná, nesta sexta-feira (31). O homem, de 26 anos, agrediu a vítima após uma crise de ciúmes motivada por curtidas em uma foto que ela havia publicado nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o casal morava junto há cerca de três meses. Durante uma discussão, o agressor se revoltou e arrebentou a porta do quarto onde a vítima tentava se proteger.

“Ele teria visto uma postagem dela, alguém curtiu, e ele não ficou satisfeito. Eles discutiram, ele a ameaçou com o facão e, no momento em que ela disse que iria embora da casa, ele ficou agressivo. A irmã dela ainda tentou segurar a porta, mas ele conseguiu arrombar e entrar no quarto”, relatou a delegada Luana Lopes.

Durante o ataque, a vítima perdeu dois dedos da mão ao tentar se defender dos golpes. Ela também sofreu traumatismo cranioencefálico e foi socorrida ao Hospital da Providência, onde permanece internada em estado grave, mas estável, em um leito de UTI.