Por volta do meio-dia desta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, uma colisão foi registrada na BR-369, no km 18 + 800, em frente à antiga YOKI, envolvendo um Fiat Palio azul, com placas de Santo Antônio da Platina, e uma motocicleta Honda CG vermelha, com placa de Cambará (PR).

De acordo com as informações, ambos os veículos eram conduzidos por moradores de Cambará. Na motocicleta estavam um casal — o condutor sofreu ferimentos de média gravidade, enquanto a garupa teve ferimentos leves.

As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas ao Hospital de Cambará pelas equipes do SAMU e da EPR, concessionária responsável pela administração da rodovia.