O Paraná está sob novos alertas para tempestades acompanhadas de ventos de 100 km/h, granizo e risco de alagamentos. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (1°) e é válido até o domingo (2).

Com o alerta laranja para tempestades, o Paraná corre risco de ser atingido por ventos que podem variar de 40 a 100 km/h. Além de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

As regiões em risco são: Norte Pioneiro; Centro Ocidental; Noroeste; Norte Central; Sudoeste; Oeste; Sudeste; Centro-Sul e Centro Oriental.