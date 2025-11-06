A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta aos motoristas e visitantes da Expo Ibaiti, que acontece de 6 a 9 de novembro, sobre os cuidados necessários no deslocamento pela BR-153, nas proximidades do Parque Industrial, onde o evento é realizado.

Segundo a PRF, o trecho da rodovia é de pista simples e não possui retorno adequado, o que exige atenção redobrada dos condutores. Com o aumento do fluxo de veículos, há risco maior de manobras perigosas e acidentes de trânsito.

Orientações da PRF para quem vai à Expo Ibaiti

Não pare no acostamento: a prática é proibida e coloca em risco motoristas e pedestres.

Evite retornos irregulares: siga até um ponto seguro e sinalizado, como trevos ou viadutos.

Respeite a velocidade: adapte-se ao fluxo e mantenha distância segura do veículo à frente.

Atenção aos pedestres: haverá grande movimentação de pessoas às margens da rodovia, principalmente à noite.

Use o transporte do evento: a organização disponibiliza transporte gratuito, com saída da Praça Júlio Farah até o parque.

A PRF reforça que a prevenção é a melhor forma de garantir a segurança viária durante grandes eventos e pede a colaboração dos condutores para evitar acidentes e congestionamentos na região.