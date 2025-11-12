O 2º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná recebeu, na data de hoje, a visita do Comandante do 3º Regimento de Carros de Combate do Exército Brasileiro, Coronel Renato Grillo de Carvalho.

O oficial foi recebido pelo Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, juntamente com todo o Estado-Maior do Batalhão. Durante o encontro, foram apresentados o organograma institucional, as estruturas operacionais e os principais resultados alcançados pelo “Guardião do Norte Pioneiro” nos últimos anos.

A visita reforçou os laços de cooperação e integração entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Paraná, destacando o compromisso mútuo com a segurança pública, a disciplina e o profissionalismo das forças de defesa nacionais.