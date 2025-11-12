Na noite de terça-feira (11), por volta das 22h20, equipes da Polícia Militar de Ibaiti, com apoio da RPA de Japira, realizaram uma operação que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de suspeitos por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A ação ocorreu na Rua Arnaldo Faivro Buzatto, no bairro Vila Esperança, local já conhecido pelas equipes policiais devido à intensa movimentação relacionada ao comércio de drogas e a diversas denúncias anônimas de populares.

Durante o patrulhamento, as equipes observaram movimentação suspeita no imóvel, com entrada e saída rápida de pessoas, compatível com o comércio de entorpecentes. Após breve acompanhamento e abordagem de um indivíduo que deixava o local, os policiais confirmaram a presença de substância análoga a crack, o que motivou a entrada na residência.

No interior do imóvel, os policiais encontraram vários moradores, sendo localizados sobre uma cômoda um prato, uma lâmina e uma faca com resquícios de crack, além de certa quantia em dinheiro trocado. Na parte externa da casa, próximo à janela do quarto principal, foi encontrada uma pedra grande e outras menores da mesma substância, totalizando aproximadamente 9,3 gramas.

Diante do flagrante, dois suspeitos foram encaminhados ao hospital municipal para exame de sanidade física e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A ação foi conduzida pelas equipes compostas pelos policiais militares de Ibaiti e Japira, com apoio do comando local. Todo o procedimento foi acompanhado por representante da defesa técnica dos envolvidos.