A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina prendeu, na manhã desta quarta-feira (12), uma mulher de 51 anos e sua filha de 27 anos por venderem medicamentos para emagrecimento sem registro na Anvisa. Os produtos, de origem paraguaia, foram encontrados durante cumprimento de mandado de busca no bairro Jardim Altvater.

O Caso: Denúncias e investigação

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncias de que medicamentos para perda de peso estavam sendo comercializados ilegalmente em redes sociais.

Com base nas informações, a equipe policial identificou as suspeitas e solicitou à Justiça a autorização para busca domiciliar, concedida pelo Juiz de Garantias da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Apreensão dos medicamentos

Durante a ação, os agentes apreenderam 11 ampolas dos produtos Lipoless, T.G 15 e Tirzec, todos com o princípio ativo tirzepatida, importados ilegalmente do Paraguai.

Segundo a Polícia, o medicamento é indicado para controle de peso, mas seu uso deve ser feito apenas com acompanhamento médico.

Riscos à saúde e crime envolvido

A tirzepatida, quando utilizada sem prescrição ou em produtos falsificados, pode causar infecções, necrose e até morte.

A Polícia Civil alerta ainda que medicamentos oriundos do Paraguai costumam ser falsificados e podem conter apenas insulina, água ou substâncias tóxicas.

As duas mulheres foram presas em flagrante por manterem em depósito e venderem produto de uso medicinal sem registro na vigilância sanitária e de origem desconhecida.

Declaração oficial e orientação à população

A corporação reforça a importância de comprar medicamentos somente em farmácias autorizadas e com receita médica, evitando riscos graves à saúde.

Denúncias anônimas podem ser feitas à Polícia Civil pelo telefone 181.