Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho cumpriu, nos últimos dias, três mandados de prisão civil expedidos pelo Poder Judiciário em razão do não pagamento de pensão alimentícia, medida destinada à proteção da primeira infância e à garantia dos direitos básicos das crianças.

As ações ocorreram de forma coordenada, com equipes especializadas, resultando na prisão de um homem de 34 anos, em 8 de agosto de 2025, no bairro Vila São Pedro, em Jacarezinho; de outro indivíduo de 27 anos, em 11 de agosto de 2025, no bairro Jardim Delamura, também em Jacarezinho; e de um homem de 55 anos, em 14 de agosto de 2025, em uma chácara localizada na região de Água da Mula, no município de Carlópolis.

Todos os detidos foram cientificados do teor das ordens judiciais, submetidos a exame de integridade física e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o cumprimento desse tipo de mandado tem como objetivo não apenas assegurar a execução de decisões judiciais, mas também resguardar o sustento, o bem-estar e a dignidade das crianças, garantindo que recebam a assistência material necessária para seu desenvolvimento.

As autoridades destacam que a atuação firme e ágil da Polícia Civil demonstra o compromisso da instituição em proteger os direitos de menores e em fazer valer, de maneira efetiva, as determinações legais, fortalecendo a rede de proteção à infância e assegurando que obrigações parentais sejam cumpridas.