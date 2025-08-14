Na noite de 13 de agosto de 2025, uma ação de fiscalização de trânsito realizada em Wenceslau Braz resultou na apreensão de uma motocicleta. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, na Rua Prefeito Benedito Corrêa de Vasconcelos.

De acordo com informações da polícia, durante patrulhamento, os agentes perceberam que uma motocicleta se aproximava emitindo ruídos excessivos e realizando manobras conhecidas como “corte de giro”. Foi dada ordem de parada ao condutor, e, após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

A motocicleta, uma Honda/CG 150 Titan, estava sem o dispositivo destinado a reduzir o ruído do motor e o condutor não possuía habilitação. Embora o veículo não apresentasse pendências administrativas, a irregularidade mecânica não pôde ser corrigida no momento, motivo pelo qual foi recolhido ao pátio da 2ª Companhia da Polícia Militar.