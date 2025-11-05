As duas docentes da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) indicadas para compor o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), tomaram posse no dia 17 de outubro para um mandato que termina em 2027. A professora Ana Claudia Marochi tomou posse como representante titular, enquanto a professora Marisa Noda assume como suplente.

De acordo com o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, a indicação das docentes para a instância consultiva e deliberativa vinculada à Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, reforça o compromisso da UENP com a promoção da equidade de gênero e a participação ativa na formulação de políticas públicas voltadas às mulheres.

“A posse das professoras no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher representa não apenas um reconhecimento da competência e do compromisso das nossas docentes, mas também reafirma o papel da UENP na construção de políticas públicas voltadas à equidade de gênero e à promoção dos direitos humanos. É uma honra ver nossa universidade contribuindo ativamente para o fortalecimento da cidadania e da justiça social no Paraná”, afirmou.

A UENP parabeniza as docentes pela nomeação e reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, da justiça social e da igualdade de oportunidades para todas as mulheres.