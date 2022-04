Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A equipe da Rede Molini’s de supermercados com unidades em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Bandeirantes, participou na última semana, entre os dias 5 e 7 de abril da 39ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados a MercoSuper 2022, na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Entre os representantes da Rede Molini’s, estavam a diretoria, setor de compradores, gerentes das lojas, gerente de TI, gerente de marketing e gerente de reposição. A feira proporciona, entre outras coisas, relacionamento, conhecimento e negócios. Ao todo foram 15 colaboradores do Grupo Molini’s.

“Foi muito importante ter participado da MercoSuper 2022, uma oportunidade de expandir nossos negócios, se relacionar com nossos fornecedores, buscar novas oportunidades, representar nossa região e trazer inovação para nossos clientes. E foi ainda mais especial ter a equipe Molini’s em peso ao meu lado”, destacou a diretora da Rede Molini’s, Ana Carla Bartolini Molini Ferrari.

A feira aconteceu no Expotrade Convention Center na Vila Amelia em Pinhais e contou com mais de 300 expositores. Ela volta ao formato presencial depois de dois anos de pausa devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A promoção é da Associação Paranaense de Supermercados (Apras).

“A feira é um termômetro para saber o que podemos esperar do varejo no futuro. Trouxemos alguns dos assuntos mais importantes para o setor supermercadista, sendo apresentados por profissionais renomados e com grande experiência na área, entregando conteúdos e soluções para cada desafio”, disse o presidente da Apras, Carlos Beal, em entrevista à RPC.