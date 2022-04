Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta segunda (11), por volta das 15h45, a PRF apreendeu uma grande carga de celulares iPhone, no município de Jacarezinho (PR); todos são dos modelos mais avançados e caros da Apple.

A abordagem ocorreu nas proximidades da praça de Pedágio Marques dos Reis, divisa do estado do Paraná com São Paulo.

Os eletrônicos estavam em uma caminhonete Hyundai Santa-Fé com placas paraguaias, e estavam sendo transportados de forma oculta na lateral traseira e console do veículo.