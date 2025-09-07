Um grave acidente entre um trem e um caminhão com trabalhadores deixou sete vítimas na manhã deste sábado (6), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão e mostra que o trem atingiu a parte traseira do caminhão, exatamente no compartimento onde estavam cerca de 16 funcionários..

Com o impacto, sete trabalhadores ficaram feridos, sendo que dois deles foram levados ao hospital em estado grave. Outros cinco funcionários tiveram ferimentos moderados e os outros ocupantes saíram ilesos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h15 no cruzamento de uma linha férrea na BR-369. O caminhão seguia sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul. Ainda de acordo com os agentes, apesar do caminhão transportar trabalhadores, no sistema conta como veículo de carga.

“Apesar de sinalizado, frequentemente ocorrem colisões no local entre trem e caminhões, pois o trecho em questão se dá em aclive e em curva”, informou a PRF. Veja aqui outro acidente no mesmo local.

As vítimas em estado grave foram levadas para o Hospital Providência, em Apucarana, e outra para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul.